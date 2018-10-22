صدي- السعودية | صحة المدينة تحقق في العثور على جثتين داخل "فريزر" منذ 3 سنوات



فتحت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، التحقيق في واقعة العثور على جثتين مجهولتين بداخل "فريزر"، تبين أنه تم الاحتفاظ بها مدة تجاوزت 3 سنوات دون أن يتم التعامل معها بطريقة شرعية.



وكانت اللجان التفتيشية بصحة المدينة، قد قامت بزيارة مستشفى خاص ضمن جولاتها التفتيشية المعتادة، وأثناء تفتيش المراقبين بعض أقسام المستشفى عثروا على ثلاجة فريزر في إحدى الغرف، وبفتحها عثر على جثتين ملفوفتين بأكياس طبية محكمة بلاصق.



وتم التحفظ على الجثتين، وإحالة القضية للجهات المختصة، لتتولى مزيدًا من التحقيقات مع الجهات ذات العلاقة.





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