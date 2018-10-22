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الأرصاد تكشف درجات الحرارة الأسبوع المقبل وفرص سقوط الأمطار (فيديو)

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:28 م
الأرصاد تكشف درجات الحرارة الأسبوع المقبل وفرص سقوط الأمطار (فيديو)
أرشيفية
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ندى محمد
 

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيًا خلال الأسبوع الجاري.

كما تابع أن البلاد يسودها طقس معتدل على القاهرة والسواحل الشمالية، لافتا إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة على بعض محافظات الجمهورية بدءًا من غد.

المزيد عن: هيئة الأرصاد الجوية المسطحات المائية الشبورة المائية الكثيفة الدكتور أحمد عبد العال
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