تفاصيل لقاء وزيري التنمية المحلية والاستثمار لبحث التعاون

التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.





وأكد "شعراوي" التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فيما يخص عدد كبير من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظات وتذليل كافة المعوقات.





وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن وزارة التنمية المحلية تعتبر همزة الوصل للتنسيق بين الوزارة وكافة المحافظات لتسهيل الإستثمار وتوفير فرص عمل وتحسين دخل الأسر، وقدمت الوزيرة الشكر للواء محمود شعراوى على الدعم الذى يبذله لكافة المشروعات المشتركة فى المحافظات.





‎وخلال اللقاء، استعرض الجانبان، أهم المشروعات والبرامج التي يتم التعاون فيها بين الجانبين فى المحافظات خلال الفترة الحالية، والتي تهدف إلى إقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين وتعزز الميزة التنافسية للمحافظات وتوفر فرص عمل للشباب، كما تم بحث الجهود المشتركة بين الوزارتين فيما يخص توفير التمويل من مؤسسات التمويل الدولية لتطهير مصرف كتشنر، والتوسع في اقامة فروع لمراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات لتوفير كافة الخدمات لصغار المستثمرين ودعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب وخلق فرص عمل.





كما تم خلال اللقاء التأكيد على الإهتمام والدعم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لدعم الشباب وكذا مشروعات تنمية الصعيد وتنمية سيناء لتحسين مستوى معيشة المواطنين.





وأيضا استعرض اللقاء آخر تطورات ما تم تنفيذه بين الجانبين من تنسيق لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة (عربات الطعام) وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى توفير صندوق تحيا مصر التمويل المالي اللازم للشباب لشراء عربات الطعام المتنقلة بفائدة مخفضة، وكذا توفير الوزارة لعدد من المنح للشباب في هذا الإطار وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بدعم صندوق "تحيا مصر" لمشروعات الشباب لتوفير فرص عمل لهم.





ونوه باستعداد الوزارة الكامل للتعاون للإسراع بتنفيذ هذا المشروع لتقنين كافة عربات الطعام المتنقلة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية في هذا الشأن.





وتم الاتفاق على إعداد برتوكول تعاون بين الوزارتين فيما يخص عربات الطعام المتنقلة لتحقيق دفعه كبيرة لهذا المشروع في المحافظات.





وأوضحت أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية على توفير التراخيص اللازمة للعربات من مركز خدمات المستثمرين، ووجه اللواء شعراوي قيادات الوزارة بتعيين مندوب من الوزارة في مركز خدمات المستثمرين بالمحافظات لتسهيل كافة الإجراءات والتراخيص والموافقات اللازمة لذلك، وكذا تعيين ممثلين لكافة المحافظات في تلك المراكز لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بمشروعات الشباب والتراخيص اللازمة لها.





‎وأشارت سحر نصر، إلى أنه فيما يخص تشجيع رواد الأعمال، فأطلقت الوزارة مبادرة "فكرتك شركتك"، كما يتم العمل على دعم القطاع الخاص نظرا لدوره في زيادة الاستثمارات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأكدت الوزيرة على أهمية دور وزارة التنمية المحلية فى هذه المبادرة بالتنسيق مع المحافظات وكذلك الدور المهم لوزارة التجارة والصناعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن فرع مركز خدمات المستثمرين في كل محافظة سيكون مركزاً متكاملا يوجد فيه ممثلين لمختلف الوزارات وفروع لبنكي مصر والإسكندرية، من أجل تيسير الإجراءات كافة للمستثمر وإنهائها في هذا الفرع.



