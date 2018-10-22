مؤشر مسقط يصعد لمستوى 4456 نقطة بمستهل تعاملات الإثنين
الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:22 منيفين سمير
ارتفع مؤشر مسقط بنسبة 0.12%، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، عند مستوى 4456.09 نقطة، رابحاً 3.07 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد.
ودعم أداء المؤشر ارتفاع 3 أسهم في الساعة 10:56 صباحاً بتوقيت مسقط، سهمان منها بالقطاع المالي، وآخر خدمي.
وصعد مؤشرات القطاعين المالي والصناعة في تلك الأثناء، ليصعد الأول بنسبة 0.11%؛ بدعم الأنوار القابضة 0.98%، وبنك مسقط بارتفاع 0.48%.
وارتفع كذلك مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.01%.
وعلى والجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع الخدمات وحيدًا بنسبة 0.04%؛ بضغط مسقط للغازات الأكثر تراجعًا في ذلك التوقيت بنسبة 4.8%، وانخفض النهضة للخدمات 0.5%.
وتجاهل قطاع الخدمات صدارة ظفار لتوليد الكهرباء للمرتفعين في تلك الأثناء بنسبة 1.42%.
وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 3.41 مليون سهم، بتنفيذ 174 صفقة، بقيمة تداول 818.53 مليون ريال.
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