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مؤشر مسقط يصعد لمستوى 4456 نقطة بمستهل تعاملات الإثنين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:22 م
مؤشر مسقط يصعد لمستوى 4456 نقطة بمستهل تعاملات الإثنين
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نيفين سمير
 

ارتفع مؤشر مسقط بنسبة 0.12%، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، عند مستوى 4456.09 نقطة، رابحاً 3.07 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد.

ودعم أداء المؤشر ارتفاع 3 أسهم في الساعة 10:56 صباحاً بتوقيت مسقط، سهمان منها بالقطاع المالي، وآخر خدمي.

وصعد مؤشرات القطاعين المالي والصناعة في تلك الأثناء، ليصعد الأول بنسبة 0.11%؛ بدعم الأنوار القابضة 0.98%، وبنك مسقط بارتفاع 0.48%.

وارتفع كذلك مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.01%.

وعلى والجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع الخدمات وحيدًا بنسبة 0.04%؛ بضغط مسقط للغازات الأكثر تراجعًا في ذلك التوقيت بنسبة 4.8%، وانخفض النهضة للخدمات 0.5%.

وتجاهل قطاع الخدمات صدارة ظفار لتوليد الكهرباء للمرتفعين في تلك الأثناء بنسبة 1.42%.

وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 3.41 مليون سهم، بتنفيذ 174 صفقة، بقيمة تداول 818.53 مليون ريال.



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