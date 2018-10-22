مؤشر مسقط يصعد لمستوى 4456 نقطة بمستهل تعاملات الإثنين





ارتفع مؤشر مسقط بنسبة 0.12%، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، عند مستوى 4456.09 نقطة، رابحاً 3.07 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد.





ودعم أداء المؤشر ارتفاع 3 أسهم في الساعة 10:56 صباحاً بتوقيت مسقط، سهمان منها بالقطاع المالي، وآخر خدمي.





وصعد مؤشرات القطاعين المالي والصناعة في تلك الأثناء، ليصعد الأول بنسبة 0.11%؛ بدعم الأنوار القابضة 0.98%، وبنك مسقط بارتفاع 0.48%.





وارتفع كذلك مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.01%.





وعلى والجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع الخدمات وحيدًا بنسبة 0.04%؛ بضغط مسقط للغازات الأكثر تراجعًا في ذلك التوقيت بنسبة 4.8%، وانخفض النهضة للخدمات 0.5%.





وتجاهل قطاع الخدمات صدارة ظفار لتوليد الكهرباء للمرتفعين في تلك الأثناء بنسبة 1.42%.





وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 3.41 مليون سهم، بتنفيذ 174 صفقة، بقيمة تداول 818.53 مليون ريال.











