تعرف على موعد أول محاضرة بين كارتيرون ولاعبي الأهلي في الجزائر

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع لاعبي الفريق عقب مران اليوم، الاثنين؛ من أجل الحديث عن مباراة وفاق بدوري أبطال إفريقيا.





ويتحدث كارتيرون مع اللاعبين عن واجباتهم خلال مباراة بطل الجزائر المهمة، وكذلك عدة أمور أخرى خاصة بالمنافس والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الذهاب بالقاهرة، ويرغب المدرب الفرنسي في عدم تكرارها غداً؛ من أجل تحقيق نتيجة جيدة والصعود لنهائي البطولة.





وتعد محاضرة اليوم هي الأولى للمدير الفني مع اللاعبين بالجزائر بعدما حالت حالة الإجهاد التي عاني منها الفريق دون عقد محاضرة أمس.





ويستعد الأهلي لمباراة وفاق سطيف مساء غد، الثلاثاء، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.



