القمص بولس سمعان: البطلان والطلاق يعتبر طعن في السر المقدس

قال القمص بولس سمعان، كاهن كنيسة العذراء مريم والأنبا إبرآم، للأقباط الأرثوذكس، إن فكرة البطلان والطلاق يعتبر طعن في السر المقدس وهذا شيء خطر جدا، مضيفاً أن فكر الكنيسة الكاثوليكية يؤمن لا هناك تطليق أو انفصال ولكنها تؤمن بلا طلاق إلا لعلة الزنا.









وأكد "سمعان"، في تصريح خاص لـ "بوابة الفجر"، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لم يتم التوافق عليه حتي الآن، ولكن هناك محاولة من جهة التعليم والتوافق الأسري، لافتاً إلي أن القصة ليست بقانون، لأن القانون موجود ولكن كيف تجد حلول لها عن طريق الوقاية لأبناء الكنيسة، وكيف يكون هناك إرشادات ونصائح أسرية بينهم، مشيراً إلي أن الأسباب المعينة التي تم التوافق عليها بين الثلاث كنائس حتى الآن هي أسباب شكلية ستعلن قريب ويمكن التوافق عليها.