مؤشر الأسهم السعودية يخسر 84 مقطة بمستهل التعاملات





جاء سوق الأسهم السعودية "تداول" باللون الأحمر في مستهل جلسة اليوم الاثنين؛ ليعاود خسائره مرة أخرى، في ظل أداء سلبي لجميع قطاعاته الكبرى، واستقر السوق الموازي "نمو" بدون تغيير.





وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 1.1% بحلول الساعة 10:30 بتوقيت السعودية؛ بخسائر بلغت نحو 84 نقطة، هبط بها إلى مستوى 7,576.25 نقطة.





وبلغت كمية التداول؛ بالسوق الرسمي، حتى هذه اللحظات 24.26 مليون سهم؛ بلغت قيمتها 502.95 مليون ريال من خلال 15.76 ألف صفقة.





وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات بـ"تداول"؛ بصدارة قطاع البنوك الذي هبط 1.84%، وتراجع قطاع الاتصالات والمواد الأساسية 1.03% و0.67% على التوالي.





واقتصرت المكاسب على 8 قطاعات، تصدرها قطاع السلع الرأسمالية؛ بارتفاع نسبته 1.46%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة ارتفاع بلغت 0.87%.





وفيما يخص أداء الأسهم، فقد تصدر "ساب" خسائر السوق الرسمي؛ بتراجع نسبته 3.4%، وكانت أعلى المكاسب لسهم "صادرات" الذي صعد بنسبة 9.88%.





وعلى مستوى السوق الموازي "نمو"، فقد جاء مستقراً دون تغيير عند مستوى 2,313.26 نقطة، في هذه الأثناء، في ظل استقرار جميع الأسهم.





وكان المؤشر العام للسوق السعودي قد أنهى أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر؛ بعد أن عدل أوضاعه بنهاية الجلسة؛ مدعوماً بارتفاع البنوك والاتصالات، وتراجع مؤشر السوق الموازي "نمو"؛ بشكل ملحوظ.







