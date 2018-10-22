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وزير الطاقة: لا ضمانات بعدم تجاوز 100 دولار لبرميل النفط

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:23 م
وزير الطاقة: لا ضمانات بعدم تجاوز 100 دولار لبرميل النفط
صورة أرشيفية
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اية حمروشي
 
صرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بأنه لا توجد ضمانات بألا يرتفع النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وأوضح الفالح، أنه إذا ارتفعت أسعار النفط أكثر مما يجب فستؤدي إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتسبب ركودًا.

وقال: "إذا نقصت ثلاثة ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط في 2019 لن نستطيع تغطية هذه الكمية وعلينا استخدام احتياطيات النفط".

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