ضبط 3 قضايا تسول في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم؛ لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال جهود البحث الجنائي ضبط 6 بائع متجول، 9 خيال وجمال، 3 تسول، 2 حكم جزئي، 6 غرامات، كما تم تحرير 35 مخالفة مرورية، ورفع 114 حالة إشغال طريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.



