محمد يوسف: الإصرار والتركيز سلاح الأهلي أمام وفاق سطيف

قال محمد يوسف، المدرب العام لفريق الكرة والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن فريقه جاهز لمباراة وفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا، موضحاً أن هناك حالة من التركيز والإصرار لدى الجميع في الفريق؛ من أجل تخطي عقبة وفاق سطيف والصعود لنهائي البطولة.





ويستعد الأهلي لمباراة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها التاسعة من مساء غدٍ ،الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكد محمد يوسف أن الفريق تدرب أمس، الأحد، على ملعب 8 مايو الذي ستُقام عليه المباراة، وكان المران خفيفاً بعد رحلة الطيران الطويلة والتي أعقبها رحلة سفر داخلية أخرى بالأتوبيس لمدينة سطيف استغرقت قرابة الأربع ساعات.





وأشار إلى أن الأهلي يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه الظروف سواء فيما يتعلق بالإجهاد أو السفر لمسافات طويلة، موضحاً أن الأجواء جيدة في الجزائر واللاعبون لديهم من الخبرات والإمكانيات الفنية ما يؤهلهم لتحقيق نتيجة جيدة تؤهل الفريق للنهائي الإفريقي والاقتراب خطوة كبيرة من استعادة اللقب الإفريقي.