سعر الدولار في البنوك اليوم 22-10-2018 واستقرار العملة الأمريكية

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، وسجل 17.84 جنيها للشراء، 17.95 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.





وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في السوق الموازى 17.94 جنيها.