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أويس مخللاتي: الإحساس العائلي سبب نجاح "الهيبة"

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:01 ص
أويس مخللاتي: الإحساس العائلي سبب نجاح الهيبة
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وكالات
 

يستعد الممثل أويس مخللاتي، المعروف بـ"صخر"، للعب دور في جزء جديد من مسلسل "الهيبة"، متمنياً أن يحظى "الهيبة الحصاد" بإعجاب الجميع، وهو ما كشف عنه لـ"العربية.نت" في حديث تطرق إلى عدة أمور فنية وشخصية.

وقال إن الجديد في شخصية "صخر" هو تطوير دوره درامياً وثقافياً واجتماعياً ضمن الخطوط العريضة للعمل ككل.

وتابع أنه يسعى دائماً إلى عدم التكرار خصوصاً في إطار هذه الشخصية أو في أي عمل آخر خارج إطار المسلسل.

وأكد أن شخصية "صخر" تشبه شخصيته الحقيقية من خلال ما تختصره مقولة "الساكت عن الحق شيطان أخرس".

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