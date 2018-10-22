إسبانيا.. الفيضانات تدمر أجزاء من ملقة.. وإعلان "كوستا ديل سول" منطقة كوارث

ضربت فيضانات مدمرة مدينة ملقة الإسبانية، حيث من المتوقع أن تعلن أجزاء منها، مثل منتجع "كوستا ديل سول" في إيستيبونا، وتسبّبت فى وفاة شخص.





ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم، تم تعبئة وحدة الاستجابة للطوارئ العسكرية يوم الأحد حيث تم إنقاذ الناس من أسطح منازلهم بطائرات الهليكوبتر بعد هطول أمطار غزيرة، حيث تلقت بعض المناطق أكثر من نصف الأمطار التي تحصل عليها عادة خلال عام في غضون ساعات قليلة فقط، مع تقارير محلية تصف الطوفان بأنه "تاريخي".

وكان منتجع ايستيبونا، من أكثر المناطق تضرراً، كما انقطعت الكهرباء عن مرعة فورست هيلز، وقضى المجلس المحلي معظم اليوم في محاولة لتزويد المتضررين بطريق بديل للخروج من أراضيهم، رغم أنهم لم يصلوا بعد إلى حل في وقت متأخر من ليلة الأحد.

وتمّ إغلاق المدارس في إيستيبونا، وأجزاء أخرى من ملقة، حيث كان يتعين إنقاذ السكان المحليين من أسطح منازلهم بطائرات الهليكوبتر اليوم.