حجز مدير مطبعة بتهمة تقليد أشهر العلامات التجارية بعين شمس

قررت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي رئيس النيابة، حجز مدير مطبعة 24 ساعة على ذمة التحريات؛ لاتهامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.



كانت قد تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع بمنطقة عين شمس، من القبض على "محمد ج" 39 سنة، المسئول عن مطبعة، لقيامه بالمطبعة عمله بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجارى، ووزارة الصحة.



وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على استيكر مدون عليه (أمواج ـ منظف فائق الجودة)، و4 كارنيهات مدون عليها شركة الجيزة للبلاستيك بأسماء مختلفة، و50 عقد تدريب مهني مدون عليهم وزارة التربية والتعليم، و30 استيكر مدون عليها (بربر بخلاصة الشاي الاخضر المركز ـ انتاج مصنع الدقهلية لصالح شركة مارفيل)، و50 استيكر مدون عليهم ( كلور ـ فنيك ـ شامبو سجاد ـ باور فلاش ـ مجموعة زيوت ـ ديتول ـ بيرال ـ دواني، وجميع المنتجات باسم القصير)، واستيكر مدون عليه ( اوتريفين ـ لمعالجة نزلات البرد )، وشهادة ضمان مدون عليها 2 اتصالات الدولية، وشهادة خبرة مدون عليها (الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين ـ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ـ مصر نظام التعليم والتدريب المزدوج ).



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.