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الحبس 4 أيام لعصابة سرقة المواطنين من أمام البنوك بروض الفرج

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:53 ص
الحبس 4 أيام لعصابة سرقة المواطنين من أمام البنوك بروض الفرج
أرشيفية
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عمرو محمد
 
قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، حبس عصابة سرقة المواطنين من أمام البنوك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه عقب تمكن ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، من القبض على كلا من "بسام م" 32 سنة، عاطل، و"محمود ع إ" 31 سنة، عاطل، عقب قيامهما بخطف حقيبة بداخلها مبلغ 210 ألف جنية من "محمد إ" 45 سنة، تاجر سيارات، من أمام أحد البنوك الكائنة بالمنطقة، باستخدام دراجة بخارية.

ومن خلال الفحص تبين اشتراك المتهمين مع كل من "على ك ع" 31 سنة، عاطل، و"طارق إ م" 26 سنة، عاطل، و"طارق ش م" 37 سنة، عاطل، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي 6500 جنيه من متحصلات الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقات المواطنين بأسلوب "التتبع من أمام البنوك" واعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات. 

المزيد عن: نيابة شمال القاهرة الكلية عصابة سرقة المواطنين روض الفرج البنوك
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