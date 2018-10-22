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لهذا السبب.. وقف عرض المسلسل الأمريكي "Luke Cage"

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:50 ص
لهذا السبب.. وقف عرض المسلسل الأمريكي Luke Cage
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الفجر الفنى
 

 أعلنت Netflix عن إيقاف المسلسل الأمريكي Luke Cage، وذلك بعد فترة قصيرة على إنطلاق عرض مسلسل Marvel للموسم الثاني عبر الشبكة.

وقال مصدر خاص لموقع Variety الأجنبية أن المحادثات عن موسم ثالث قد حدثت، لكن Netflix ارتأت في نهاية المطاف أن ذلك لن يكون مجديًا.

الجدير ذكره أن مسلسل Luke Cage هو من بطولة كل من ثيو روسي، مايك كولتر، جوستين سوين، سيمون ميسيك، إرميا كرافت، الفري وودارد، جابرييل دينيس وروزاريو داوسون، وهو فكرة تشيو هوداري كوكر.

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