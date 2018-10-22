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الكويت: كاميرات بملابس رجال الشرطة لتوثيق تعاملهم مع الجمهور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:47 ص
الكويت: كاميرات بملابس رجال الشرطة لتوثيق تعاملهم مع الجمهور
الشرطة الكويتية
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وكالات
 

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، بدء تنفيذ الاقتراح البرلمانى الخاص بتجربة تركيب كاميرات محمولة وتثبيتها بالزى الخاص برجال دوريات الشرطة؛ لتوثيق تعاملهم مع الجمهور بالصوت والصورة.

 

وأوضحت الوزارة – فى بيان صحفى – أنه تم اختبار الكاميرات الجديدة ميدانيا، وتقييمها من الناحية الفنية، مشيرة إلى أنه بعد التأكد من فاعليتها، وجه وزير الداخلية الكويتى الشيخ خالد الجراح، بتشكيل لجنة فنية؛ لإعداد الدراسات وكراسة الشروط والمواصفات الفنية للتجربة الجديدة.

 

وأكدت (الداخلية) الكويتية، أن الخطوة الجديدة ستساهم فى تحقيق نقلة نوعية لمستوى الخدمات الأمنية المقدمة، سواء إلى المواطنين أو المقيمين.

 

كان النائب بمجلس الأمة الكويتى أحمد الفضل، قد تقدم باقتراح إلى المجلس، يقضى بتثبيت كاميرات على ملابس رجال دوريات الشرطة؛ لتسجيل ما يدور من أحاديث بينهم وبين الجمهور صوتا وصورة؛ لحفظ وحماية حقوق وكرامة الطرفين.

 

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