ميسي يعود في مدريد

يأمل نادي برشلونة في عودته نجمه ليونيل ميسي من الإصابة في العاصمة مدريد حينما يواجه فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الدوري الإسباني.









وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن برشلونة ينتظر عودة ميسي بملعب واندا متروبوليتانو في مدريد ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني يوم 24 من شهر نوفمبر المقبل.









ويغيب ليونيل ميسي عن المباريات لمدة ثلاثة أسابيع بسبب كسر تعرض له في اليد اليمنى في الجولة الماضية من الليجا الإسبانية أمام إشبيلية.



