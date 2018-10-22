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تولجاهان سايسمان ينتظر مولوده الأول

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:38 ص
تولجاهان سايسمان ينتظر مولوده الأول
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وكالات
 
أكد النجم التركي الشهير تولجاهان سايسمان، المعروف في الوطن العربي باسم "جلنار" في المسلسل الشهير "ليلى"، أن زوجته ملكة جمال ألبانيا ألميدا أبازي حامل بطفلهما الأول.

وأكد النجم التركي أنه رافق زوجته إلى المستشفى من أجل إجراء بعض الفحوصات الروتينية السنوية، قبل أن يفاجئهما الطبيب بخبر الحمل السعيد.

يذكر أن تولجاهان سايسمان البالغ من العمر 36 عامًا، وضع شرط الإنجاب في عقد زواجه من ملكة جمال البانيا، التي عقد قرانه عليها العام الماضي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط أفراد عائلتيهما ومجموعة من أصدقائهما المقربين.
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