ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ألف إيراني يزوّرون تأشيرات دخول العراق

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:38 ص
ألف إيراني يزوّرون تأشيرات دخول العراق
زوار من إيران إلى العراق
طباعة
وكالات
 

منعت السلطات العراقية، أمس الأحد، نحو 1000 زائر إيراني من الدخول إلى البلاد لحملهم تأشيرات مزورة.

 

وكشف مصدر عراقي في هيئة المنافذ الحدودية لصحيفة "عكاظ"، أن الأجهزة الأمنية المختصة في منفذي الشلامجة الحدودي في البصرة، وزرباطية الحدودي، منعت دخول نحو 1000 زائر إيراني خلال الساعات الماضية، بسبب حملهم تأشيرات دخول مزورة.

 

وأوضح أن الأجهزة الأمنية العراقية كثفت إجراءاتها في المنافذ الحدودية مع إيران، لتنظيم دخول الزائرين، مشيراً إلى أن أكثر من 100 ألف إيراني يدخلون يومياً لإحياء المناسبة.

 

وكان مصدر عراقي في هيئة المنافذ الحدودية توقع أول أمس السبت دخول أكثر من مليوني زائر إيراني إلى العراق للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين.

 

وتفرض قوات الأمن العراقية إجراءات أمنية مشددة على امتداد الطرق المؤدية من المحافظات الجنوبية إلى كربلاء، ومن العاصمة بغداد باتجاه المدينة، منعاً لهجمات متوقعة قد يشنها تنظيم داعش الإرهابي.

المزيد عن: دخول العراق تأشيرات دخول العراق ايران الف ايراني العراق اربعينية الحسين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
21:00
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
ساسولو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 11:10:22 AM