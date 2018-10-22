ألف إيراني يزوّرون تأشيرات دخول العراق

منعت السلطات العراقية، أمس الأحد، نحو 1000 زائر إيراني من الدخول إلى البلاد لحملهم تأشيرات مزورة.

وكشف مصدر عراقي في هيئة المنافذ الحدودية لصحيفة "عكاظ"، أن الأجهزة الأمنية المختصة في منفذي الشلامجة الحدودي في البصرة، وزرباطية الحدودي، منعت دخول نحو 1000 زائر إيراني خلال الساعات الماضية، بسبب حملهم تأشيرات دخول مزورة.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية العراقية كثفت إجراءاتها في المنافذ الحدودية مع إيران، لتنظيم دخول الزائرين، مشيراً إلى أن أكثر من 100 ألف إيراني يدخلون يومياً لإحياء المناسبة.

وكان مصدر عراقي في هيئة المنافذ الحدودية توقع أول أمس السبت دخول أكثر من مليوني زائر إيراني إلى العراق للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين.

وتفرض قوات الأمن العراقية إجراءات أمنية مشددة على امتداد الطرق المؤدية من المحافظات الجنوبية إلى كربلاء، ومن العاصمة بغداد باتجاه المدينة، منعاً لهجمات متوقعة قد يشنها تنظيم داعش الإرهابي.