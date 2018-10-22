عاجل - السعودية| الحوثيون يقتحمون نقابة الطيارين اليمنية وينهبون محتوياتها



هاجمت عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مبنى نقابة الطيارين ومهندسي الطيران اليمنيين في العاصمة صنعاء.



وذكر موقع "المشهد اليمني" نقلًا عن مصدر في نقابة الطيارين أنّ عناصر الحوثي اقتحمت مبنى النقابة وطردت الموظفين والأعضاء.



وقال المصدر، إنَّ الميليشيات قامت بعمليات نهب واسعة شملت كافة محتويات النقابة وأرشيفها الذي قامت بنقله على متن سيارات عسكرية تابعة لها إلى مكان غير معلوم.





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