عاجل - السعودية| تنبيه لسكان مكة المكرمة والقصيم من أمطار رعدية وسيول



أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدّي إلى جريان السيول.



وأوضحت الهيئة أنَّ الحالة تشمل عددًا من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة، وهي: الطائف، والشفا، والهدا، وميسان، والسيل الكبير، وبني سعد، وقيا، ومكة المكرمة، وهدى الشام، ومدركة، والجموم، وأم الدوم، والخرمة، ورضوان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة بشكل كامل، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرًا وتستمر إلى الساعة العاشرة مساء.



من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزُّه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، فضلًا عن اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.



كما أصدر جهاز الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار رعدية على منطقة القصيم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على مواقع البكيرية والرس ورياض الخبراء وعقلة والصقور، في حالة طقسية تبدأ من التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى ظهر غدٍ الثلاثاء.





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