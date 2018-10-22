عاجل - السعودية | ضبط أجهزة محاكاة لأصوات الطيور وشِباك بمكة المكرمة



ضبطت قوة حماية المناطق المحمية التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم الإثنين، أجهزة محاكاة لأصوات الطيور وشِباك منصوبة لصيدها في منطقة مكة المكرمة.



وقامت القوة بتحرير محضر وسلمته للشرطة لاستكمال الإجراءات، كما صادرت الأجهزة وأزالت الشِّباك.





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