بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس وشركة بافارية لدعم ذوي القدرات الخاصة

وقع الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والأستاذ فريد الطوبجي رئيس مجلس إدارة الشركة البافارية بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، بحضور الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د أيمن عاشور عميد كلية الهندسة والأستاذ سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.





يشمل البروتوكول أن تقدم الشركة البافارية تمويل لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة لمدة خمس سنوات، مؤكدا عزت أن ذلك هو دأب الشركات الكبيرة، مشيدا بالتعاون مع الجامعة، مشيرا أن البروتوكول يشمل ليس فقط الطلاب ذوي القدرات الخاصة بل والموهوبين منهم في شتي المجالات والأنشطة، موضحا الجامعة تعمل علي سد الفجوة بين الطلاب وسوق العمل.





وأعرب الأستاذ فريد الطوبجي رئيس مجلس إدارة الشركة البافارية عن سعادته بهذا التعاون، مضيفا أن الشركة على أتم الاستعداد للمساهمة في نفقات من يريد استكمال دراسته بالدراسات العليا من ذوي القدرات الخاصة، موضحا أن الشركة البافارية لديها أكاديمية تعليمية، شركة متخصصة للتعليم والتدريب لتأهيل الطلاب لسوق العمل، مؤكدا أن التعاون مع جامعة عين شمس سيكون مثمرا.





كما أوضح الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة أن هذا البروتوكول هو امتداد للتعاون بين الجامعة والشركة البافارية حيث أن هناك عدد من طلاب كلية الهندسة يتدربون بالشركة البافارية كل عام، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.



