ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مقتل مهاجرين اثنين في غرق قارب قبالة الساحل الغربي لتركيا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:19 ص
مقتل مهاجرين اثنين في غرق قارب قبالة الساحل الغربي لتركيا
غرق قارب
طباعة
وكالات
 

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، أن مهاجرين اثنين غرقا، بينما جرى إنقاذ ثمانية عشر آخرين، بعضهم في حالة خطرة، إثر غرق قارب يقل مهاجرين قرب بودروم قبالة الساحل الغربي لتركيا.

 

وقالت الداخلية التركية في بيان: "كان على متن القارب 20 مهاجرا، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 17 منهم، في حين استطاع 3 مهاجرين آخرين الخروج من البحر بأنفسهم".

 

وتابعت: "توفي اثنان من المهاجرين ممن كانت حالتاهما سيئة، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث لاحتمال وجود مهاجرين مفقودين في البحر".

 

المزيد عن: مهاجرين مقتل مهاجرين اثنين غرق قارب الساحل الغربي لتركيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
21:00
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
ساسولو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 9:30:13 AM