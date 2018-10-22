مقتل مهاجرين اثنين في غرق قارب قبالة الساحل الغربي لتركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، أن مهاجرين اثنين غرقا، بينما جرى إنقاذ ثمانية عشر آخرين، بعضهم في حالة خطرة، إثر غرق قارب يقل مهاجرين قرب بودروم قبالة الساحل الغربي لتركيا.

وقالت الداخلية التركية في بيان: "كان على متن القارب 20 مهاجرا، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 17 منهم، في حين استطاع 3 مهاجرين آخرين الخروج من البحر بأنفسهم‎".

وتابعت: "توفي اثنان من المهاجرين ممن كانت حالتاهما سيئة، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث لاحتمال وجود مهاجرين مفقودين في البحر".‎