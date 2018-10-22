"حاسبات عين شمس" تفوز بالمركز لأول في المسابقة العالمية "ECPC"

فاز فريق كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، بالمركز الأول، في المسابقة العالمية للبرمجة.





وحصلت الكلية على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية للبرمجة متفوقة على 200 فريق من جامعات مصر المختلف وشاركت الكلية بستة عشر فريقا ممثلين لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.





وتأهل منهم 3 فرق لتمثل جامعة عين شمس فى المسابقة العربية المعتزم اقامتها الشهر المقبل بمدينة شرم الشيخ والتى تعتبر المرحلة الأخيرة المؤهلة للمسابقة العالمية للبرمجة الأعرق في العالم والتي ستقام بالبرتغال العام المقبل صرحت بذلك ا.د نجوي بدر عميد الكلية واضافت انه تم تكريم طلاب الكلية من قبل منظمى المسابقة العربية تقديراً لمجهوداتهم و قدراتهم التنافسية.