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التعادل يسيطر على لقاء بوماس وتيجريس

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:03 ص
التعادل يسيطر على لقاء بوماس وتيجريس
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تعادل بوماس أونام أمام ضيفه تيجريس (3-3) في ختام الجولة الـ13 من مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم (أبرتورا 2018) التي انتهت بانتزاع كلوب أمريكا للصدارة من قبضة كروز أزول.

وبتعادله رفع بوماس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام مونتيري الذي فاز (2-1) على ضيفه تولوكا الذي تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز السادس.

أما تيجريس فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع بواقع خمسة انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم.

وبهدف لهدف تعادل جوادالاخارا أمام مضيفه لوبوس بواب ليرفع الأول رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ11 الذي يتقاسمه مع ليون الذي فاز على نيكاكسا (2-0).

فيما رفع لوبوس بواب رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ16 بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات و7 هزائم.

وفاز موريليا على ضيفه بويبلا (2-0) ليرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع بواقع 5 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم، فيما تجمد رصيد بويبلا عند 15 نقطة في المركز الـ14 بواقع 4 انتصارات و3 تعادلات و6 هزائم.

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