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فلومينيسي يتفوق على أتلتيكو مينيرو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:53 ص
فلومينيسي يتفوق على أتلتيكو مينيرو
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قاد لوسيانو فريقه فلومينيسي للفوز 1-صفر على أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي، اليوم الأحد ليحافظ على آماله في التأهل لكأس ليبرتادوريس للأندية في أمريكا الجنوبية.

وأضاع فابيو سانتوس ركلة جزاء لصالح الفريق الزائر بعد دقيقتين من الشوط الثاني واستغل فلومينيسي الموقف وأنهى لوسيانو هجمة مرتدة جيدة في الشباك بعد 15 دقيقة لاحقة.

ولعب فلومينيسي بعشرة لاعبين بعدما طُرد ماتيوس أليساندرو قبل ثماني دقائق على النهاية لكنه صمد لينتزع النقاط الثلاث.

وحافظت النتيجة على آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الستة الأولى المؤهلة لكأس ليبرتادوريس العام القادم.

ويحتل فلومينيسي المركز التاسع في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 40 نقطة بفارق ست نقاط خلف أتلتيكو مينيرو صاحب المركز السادس.
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