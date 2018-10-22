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لايتنينج يسجل رقما قياسيا في دوري هوكي الجليد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:50 ص
لايتنينج يسجل رقما قياسيا في دوري هوكي الجليد
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سجل تامبا باي لايتنينج رقما قياسيا في العصر الحديث بدوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية، بعدما أطلق 33 تسديدة على المرمى في الفترة الثانية، ليفوز 6-3 على شياجو بلاكهوكس الليلة الماضية.

وأحرز بريدن بوينت هدفا وصنع اثنين ليقود لايتنينج للانتصار، بينما سجل كل من نيكيتا كوتشيروف وفيكتور هيدمان هدفا وصنع آخر، كما سجل ياني جورد وأنطوني تشيريلي ورايان كالاهان لصالح تامبا باي.

وسجل جوني جودرو هدفين في أول فترتين، وأنقذ الحارس ديفيد ريتيش 44 محاولة على مرماه ليفوز كالجاري فليمز 4-1 على نيويورك رينجرز.

وفاز بافالو سابرس 4-2 على أنهايم دكس، بعدما سجل له راسموس ريستولاينن هدفا في الفترة الثالثة، كسر حالة التعادل.

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