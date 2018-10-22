إشهار جمعية قدامى اللاعبين في بورسعيد

يعقد اليوم بنادى الشبان المسلمين ببورسعيد الاجتماع التحضيرى الأول لقدامى الرياضيين بالمحافظة للإعلان عن إشهار جمعيتهم بعد مشوار طويل من الإصرار لإنشاء كيان مستقل يعبر عنهم.





وأكد سمير التفاهنى أحد قدامى لاعبي العصر الذهبي للنادي المصرى أن الهدف من إشهار الجمعية هو الحفاظ على التواصل بين أجيال قدامى الرياضيين ورعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم والدفاع عن حقوقهم.





وكان الرياضيون القدامى قد سعوا إلى تأسيس جمعيتهم ذلك بعد أن تخلت عنهم وتجاهلتهم أنديتهم الرياضية التى لعبوا بها.



