"كارتيرون" يحذر لاعبي الأهلي من جماهير وفاق سطيف

حذر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لاعبيه من حماس لاعبي وفاق سطيف، قبل أن يحل بطل مصر ضيفاً على الفريق الجزائري في إياب قبل نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم غداً الثلاثاء.





وقال مساعد مدرب الأهلي، محمد يوسف، للصحفيين المصريين في الجزائر: "طالب باتريس كارتيرون اللاعبين بالتركيز وعدم الانشغال بالجماهير وتنفيذ الخطة والتصدي لحماس لاعبي سطيف ومشجعيه".





ودائماً ما تواجه الأندية المصرية صعوبات في اللعب بالجزائر المشهورة بجماهيرها الحماسية والتي تشعل الأجواء في الإستادات.





وأضاف يوسف، الذي قاد الأهلي كمدرب للفوز بلقبه الأخير في دوري الأبطال عام 2013: "يمتلك الأهلي الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المباريات الصعبة، والتدريبات المغلقة منذ وصولنا إلى الجزائر كانت بهدف زيادة التركيز".





وفاز الأهلي 2-0 في لقاء الذهاب الشهر الماضي بالقاهرة، ويتطلع للوصول إلى النهائي للعام الثاني على التوالي، وتلقى دفعة قوية بأنباء جاهزية مدافعه المخضرم أحمد فتحي عقب عودته للمشاركة في المران الجماعي في الجزائر بعد التعافي من إصابة بسيطة في الركبة.





كما استعاد الأهلي، الذي خسر أمام الوداد المغربي في نهائي العام الماضي، ثلاثة من لاعبيه الأساسيين الذين غابوا عن المباريات القليلة الماضية بسبب الإصابة وهم القائد حسام عاشور والمدافع سعد سمير والجناح ميدو جابر، لينضموا إلى لاعب الوسط عمرو السولية الذي عاد للأهلي في فوزه 3-2 على الترسانة المنتمي للدرجة الثانية في دور 32 لكأس مصر في العاشر من أكتوبر.





ويغيب عن الأهلي أمام سطيف الظهير علي معلول بسبب الإصابة، وقد يشارك بدلاً من صبري رحيل على الجانب الأيسر مع تفضيل كارتيرون إشراك أيمن أشرف، الذي لعب كظهير أيسر في مباراتي منتخب مصر ضد سوازيلاند هذا الشهر، في قلب الدفاع بجانب ساليف كوليبالي.



