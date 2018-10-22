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مورينيو قد يعود إلى ريال مدريد من جديد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:35 ص
مورينيو قد يعود إلى ريال مدريد من جديد
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الفجر الرياضي
 


يفكر ريال مدريد في إعادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، إلى سانتياجو برنابيو، في الفترة المقبلة.

 

وأكد برنامج "El chiringuito"، أن نادي ريال مدريد يرغب في إقالة جولين لوبيتيجي مدرب الفريق، بسبب النتائج السيئة، مع تعيين سانتياجو سولاري مدرب الفريق الرديف بشكل مؤقت.

 

وأضاف البرنامج، أن نادي ريال مدريد، قد ينتظر حتى الصيف المقبل، قبل حسم موقف مورينيو من العودة إلى تدريب الفريق الملكي مجددا.

 

 

المزيد عن: كورة كرة ريال مدريد رياضة
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