الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 22-10-2018 في محافظة قنا



وتقل الرؤية في الشبورة المائية تكون كثيفة على بعض الطرق صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.







تنشر بوابة "الفجر" اليوم الإثنين، توقعات درجات الحرارة في محافظة قنا، حيث يعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم حار نهارًا، حتى تبلغ الصغرى 24 درجة، والكبرى 36 درجة.ويتوقع خبراء الارصاد الجوية طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.