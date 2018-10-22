قبل لقاء وفاق سطيف.. حكاية 23 مواجهة جمعت الأهلي والأندية الجزائرية (إفريقيا وعربيا)

سيكون عشاق كرة القدم العربية والإفريقية على موعد مع مواجهة نارية مساء الثلاثاء، بين فريق الأهلي ونظيره وفاق سطيف الجزائري على ملعب (8 مايو 1945) بمدينة (سطيف)، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في القاهرة بفوز الأهلي بهدفين دون رد سجلهما (وليد سليمان – إسلام محارب)، ويحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل في لقاء الإياب من أجل حجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية للبطولة القارية.

ويتسلح الأهلي بتفوقه التاريخي على أندية الجزائر قبل مباراته ضد وفاق سطيف مساء الثلاثاء، حيث سبق والتقي المارد الأحمر مع الأندية الجزائرية في 23 مباراة بالبطولات الأفريقية والعربية، فاز 13 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات، وسجل 32 هدفًا، واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الأهلي ووفاق سطيف (أفريقيًا وعربيًا):-

- أفريقيًا:

تقابل الأهلي مع الأندية الجزائرية في 18 مباراة بالبطولات الأفريقية، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 5 مباريات، وسجل 21 هدف واستقبلت شباكه 14 هدف.

- عربيًا:

تقابل الأهلي مع الأندية الجزائرية في 5 مباريات بالبطولات العربية، فاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، سجل الأحمر 11 هدفًا واستقبلت شباكه 3 أهداف.

- المواجهة الأولى:

تقابل الأهلي مع الأندية الجزائرية لأول مرة في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1976، وذلك أمام فريق مولودية الجزائر، وخسر المارد الأحمر ذهابًا 3-0 وفاز في لقاء الإياب بهدف دون رد.

- 8 أندية جزائرية واجهت الأهلي:

تقابل الأهلي خلا مشواره الإفريقي مع 5 أندية جزائرية هي:

• مولودية الجزائر (6 مباريات) .. (3 فوز – 2 خسارة – 1 تعادل)

• شبيبة القبائل (4 مباريات) .. (2 فوز – 2 تعادل)

• وفاق سطيف (4 مباريات) .. (2 فوز – 1 خسارة – 1 تعادل)

• شباب بلوزداد (مباراتين) .. (2 فوز)

• اتحاد العاصمة (مباراتين) .. (1 فوز – 1 تعادل)

- أما في البطولات العربية التقي الأهلي مع 3 اندية جزائرية هي:

• نصر حسين داي (3 مباريات) .. ( 1 تعادل – 2 فوز)

• اتحاد البليدة (مباراة وحيدة) .. ( 1 فوز)

• مولودية نفط طهران (مباراة وحيدة) .. (1 فوز)

- مواجهات نصف النهائي الأفريقي:

تقابل الأهلي 3 مرات مع أندية الجزائر في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

• 1981: انسحب الأهلي من مواجهة شبيبة القبائل بسبب حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

• 1988: تقابل الأهلي مع وفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال، وتبادل الفريقين الفوز بنتيجة 2-0 في مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يفوز بطل الجزائر 4-2 بركلات الترجيح.

• 2018: فاز الأهلي على وفاق سطيف 2-0 في لقاء ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال الأفريقي، ويحتاج لتكرار فوزه أو التعادل للصعود للمباراة النهائية.