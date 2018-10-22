مفاجأة سارة لعشاق "A Quiet Place"





قررت الشركة المنتجة لـفيلم الرعب "A Quiet Place"، عرض الجزء الجديد من الفيلم في 2020.





قرار الشركة جاء بعد النجاح الساحق الذى حققه الجزء الأول وتخطيه حاجز الـ335 مليون دولار، بالرغم من أن تكلفته لم تتجاوز الـ21 مليون دولار.

A Quiet Place تدور أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم.





الفيلم من بطولة إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى وجون كراسينسكى وإخراج جون كراسينسكي.