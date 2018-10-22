الخطيب يكشف عن مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد التعاقد مع "أمبرو"

كشف وليد حسن نائب رئيس شركة أمبرو مصر، عن التفاصيل المالية للتعاقد على رعاية ملابس الأهلي.

وقال وليد حسن في تصريحات لبرنامج ستوديو 93.7 على راديو اون سبورت اف ام: "التعاقد ينص على حصول الأهلي على 250 الف دولار سنويا لكن الموسم الحالي سيتم سداد 125 ألف دولار فقط بسبب مرور نصف موسم بخلاف توريد الملابس والخصومات التي تم الإعلان عنها سلفا".

وعن تغيير اللون الأزرق للتيشيرت الاحتياطي، قال إن الأهلي أخبرهم صعوبة التنفيذ هذا الموسم، لأنه ملتزم باجراءات إدارية مع اتحاد الكرة حيث تم الإقرار بداية الموسم بالألوان الحالية لذلك التغيير في الألوان المقترح سيكون من الموسم القادم.

وأوضح أنه سيتم مراعاة الأحوال الجوية والمناخ في مصر في اختيار خامات التيشيرت.

وزف وليد حسن بشرى سارة لجمهور الأهلي، حيث أكد أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، أمر بطرح تيشيرت للجمهور بسعر اقتصادي يراعي الظروف الاجتماعية.