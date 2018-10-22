بريزنتيشن تكشف مفاجأت جديدة بعد التعاقد على رعاية الأهلي وسر تغيير الشعار

كشف مصطفى طنطاوي مدير إدارة الإعلام بشركة بريزنتيشن، أن هناك مفاجأت قادمة بعد إعلان رعاية النادي الأهلي، حيث أكد أن هناك تطوير كبير سيدخل على الكرة المصرية.

وقال طنطاوي في تصريحات لبرنامج ستوديو 93.7 على راديو اون سبورت اف ام، إن هناك رغبة في عودة الجماهير للمدرجات بكامل طاقتها وهي إرادة الدولة نفسها ولذلك هناك خطة من خلال شركة استادات لتطوير الملاعب بالشكل اللائق.

وكشف أن بريزنتيشن من خلال شركة لايف، ستستورد عربات النقل التليفزيوني الأكثر تطورا في العالم المعروفة بالفور كيه.

وأكد طنطاوي أن بريزنتيشن أكدت بالتعاقد على رعاية الأهلي قدرتها على تجاوز التحديات التي تعرضت لها مؤخرا، كما أن الارتباط بالقلعة الحمراء يكمل نجاحات الشركة التي تفخر برعاية الزمالك أيضا لكي يكون قطبا الكرة المصرية معها .

وعن تغيير الشعار الخاص بالشركة، قال طنطاوي لأنه إشارة إلى دور الجماهير القادم، حيث أنها تعبر عن توجه سيسمح بدور الجماهير في إنجاح المنظومة.