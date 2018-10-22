الميرغني وأوس أوس يفاجآن جمهورهما بتقاسمهما بطولة فيلم جديد





يستعد نجما مسرح مصر حمدي الميرغنى أوس أوس لتقاسم بطولة فيلم جديد الفترة المقبلة.





ورفض أوس أوس الكشف عن تفاصيل العمل، مكتفيًا بأنه مفاجأة لجمهورهما الذى تمنى وجودهما فى عمل واحد مشترك.





وأكد أوس أوس، أيضًا أنه يستعد لمشاركة الميرغني فى بطولة المسلسل الكوميدى "روحين فى زكيبة"، الذى كان من المقرر عرضه فى رمضان الماضى.



