تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 22 أكتوبر 2018

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.





كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

وسط الدلتا 22 32

الإسكندرية 19 30

بلطيم 21 32

مطروح 22 26

السلوم 22 29

سيوة 19 31

بورسعيد 23 31

دمياط 22 27

العريش 18 33

رفح 17 32

الإسماعيلية 21 34

السويس 21 32

رأس سدر 23 33

نخل 15 34

نويبع 25 32

طابا 22 32

كاترين 13 29

الطور 22 33

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 24 33

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 32

بنى سويف 20 32

المنيا 20 33

أسيوط 21 35

سوهاج 21 36

قنا 22 37

الأقصر 22 38

أسوان 23 39

أبوسمبل 22 38

الوادى الجديد 20 38

شلاتين 25 32

ابو رماد 24 31

راس حدربة 24 30

حلايب 26 29



