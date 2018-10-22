الأهلي: نمتلك إدارة واعية برئاسة محمود الخطيب تعرف كيف تدير الأزمات

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء عبر تاريخها تضرب المثل في كيفية إدارة الأزمات.

وقال مرجان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "هناك إدارة واعية داخل النادي الأهلي ومحترفة برئاسة محمود الخطيب".

وتابع "ادارة الأهلي لديها من الخبرة والحكمة والحنكة لكيفية التعامل وإدارة الأزمات".

وأضاف مرجان: "الأهلي تعرض لأزمات كبيرة طوال تاريخه ولكن الأهلي دائمًا يعني كيفية التعامل مع الأزمات والخروج منها أقوى وهو ما حدث ونعلمه لأجيال النادي عبر التاريخ دومًا".