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شاهد.. لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:15 ص
شاهد.. لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني
تعامد الشمس
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، يرصد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبوسنبل بأسوان.

واستقلبت مدينة أبو سمبل السياحية، السائحين والزوار بالفلكور الأسواني وتوزيع ورق البردي والهدايا التذكارية، والذين بدأوا يتوافدوا على المدينة لحضور فعاليات الاحتفال بظاهرة التعامد على وجه الملك رمسيس الثانى، كما حضر وزراء الآثار والتضامن الاجتماعي والاستثمار والثقافة والسياحة و10 سفراء ووسائل الإعلام العالمية.


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