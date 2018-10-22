شاهد.. لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

واستقلبت مدينة أبو سمبل السياحية، السائحين والزوار بالفلكور الأسواني وتوزيع ورق البردي والهدايا التذكارية، والذين بدأوا يتوافدوا على المدينة لحضور فعاليات الاحتفال بظاهرة التعامد على وجه الملك رمسيس الثانى، كما حضر وزراء الآثار والتضامن الاجتماعي والاستثمار والثقافة والسياحة و10 سفراء ووسائل الإعلام العالمية.







