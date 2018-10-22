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ميشيل حليم: طرد المستأجر غير دستوري.. و30 مليون متضررون من تعديل الإيجار القديم

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:29 ص
ميشيل حليم: طرد المستأجر غير دستوري.. و30 مليون متضررون من تعديل الإيجار القديم
إسكان - ارشيفية
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أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن جميع المستأجرين ضد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وتابع حليم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن 30 مليون مستأجر متضررون من تعديل قانون الإيجار القديم، ولا يجوز الاسترشاد بحالات فردية عن سن تشريع.

وأضاف العلاقة الإيجارية وفقا قانون الإيجار القيم تمتد إلى أقارب الدرجة الأولى بشروط بعد التعدلات التي أقرتها المحكمة الدستورية.

وأكد المستشار القانوني لرابطة المستأجرين أن طرد المستأجر غير دستوري.
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