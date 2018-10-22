"هالوين" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

والفيلم بطولة جيمي لي كرتيس وجودي جرير وويل باتون ومن إخراج ديفيد جوردون جرين.





واحتفظ الفيلم الموسيقي ”مولد نجمة“ (إيه ستار إز بورن) بالمركز الثاني للأسبوع الثاني بإيرادات قدرها 19.3 مليون دولار.





والفيلم بطولة ليدي جاجا وبرادلي كوبر وسام إليوت، وإخراج برادلي كوبر.





وتراجع فيلم الحركة (فينوم) من المركز الأول للمركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 18.1 مليون دولار .والفيلم الذي يروي قصة بطل خارق من بطولة توم هاردي وميشيل وليامز وريز أحمد، وإخراج روبن فليشر.





واحتفظ الفيلم الكوميدي ”صرخة الرعب 2: أشباح الهالوين“ (جوسبمبيز 2: هانتد هالوين) بالمركز الرابع محققا إيرادات بلغت 9.7 مليون دولار.





والفيلم بطولة ويندي ماكيلندون كوفي وكين جونج وكريس بارنيل ومن إخراج آري ساندل.



