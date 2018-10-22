فوز تاريخي ولقب ضائع في تاريخ مواجهات أندية مصر ضد وفاق سطيف بـ"الجزائر"

يخوض فريق الأهلي مواجهة نارية ضد نظيره وفاق سطيف الجزائري مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في القاهرة بفوز الأهلي بهدفين دون رد سجلهما (وليد سليمان – إسلام محارب)، ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل في لقاء الإياب من أجل حجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية للبطولة القارية.

وسبق وتقابل وفاق سطيف مع الأندية المصرية في 6 مباريات بالبطولات الأفريقية، منها 4 مباريات أمام الأهلي ، فاز الأحمر في مباراتين، وخسر مباراة، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما، سجل بطل مصر 3 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، كما تقابل بطل الجزائر في مباراتين أمام انبي فاز كل منهما في مباراة.

وخاض وفاق سطيف 3 مباريات ضد أندية مصر على ملعبه ووسط جمهوره بالجزائر، فاز في مباراة وخسر في مثلها، وتعادل في الأخيرة.

وجاءت مواجهات الأندية المصرية ضد وفاق سطيف في "الجزائر" كالتالي:-

- أول مواجهة:

أول مواجهة جمعت وفاق سطيف الجزائري أمام الأندية المصرية كانت في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1988 حيث واجه فريق الأهلي، وأقيم لقاء الذهاب في الجزائر وانتهى بفوز وفاق سطيف بثنائية نظيفة، بينما فاز المارد الأحمر بنفس النتيجة في لقاء الإياب بالقاهرة، ليتم اللجوء لركلات الترجيح الذي حسمها الفريق الجزائري بنتيجة 4-2 وصعد للمباراة النهائية.

- فوز تاريخي:

تقابل وفاق سطيف مع فريق إنبي في ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية عام 2009، وفاز بطل الجزائر 4-3 في لقاء الذهاب بالقاهرة، قبل أن يحقق الفريق البترولي فوزًا عريضًا بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب بـ"الجزائر"، وصعد إنبي للدور نصف النهائي ولكنه خسر أمام الملعب المالي.

- لقب أفريقي "ضائع":

تجدد اللقاء بين الأهلي ووفاق سطيف مرة أخري ولكن هذه المرة في بطولة السوبر الأفريقي عام 2015 وأقيمت المباراة على ملعب "مصطفي تشاكر" بالبليدة، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت مجددًا لبطل الجزائر بنتيجة 6-5، ليفشل الأهلي في حصد اللقب الأفريقي.