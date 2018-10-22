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ريال مدريد يرصد 80 مليون جنيه استرليني لضم نجولو كانتي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:55 ص
ريال مدريد يرصد 80 مليون جنيه استرليني لضم نجولو كانتي
كانتي
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عمر عبد العزيز
 

يوجه نادي ريال مدريد الإسباني، أنظاره على اللاعب الفرنسي المتألق نجولو كانتي لاعب خط وسط ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي، من أجل التحرك للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الذي سينطلق مطلع العام المقبل 2019 في شهر يناير.

 

وترى إدارة الميرنجي أن كانتي خير تدعيم لخط وسط الفريق من أجل تكوين حصن دفاعي قوي أمام خط الدفاع الذي يُعاني بقوة هذا الموسم من سوء المستوى، وخاصة في المباريات الخمسة الأخيرة بجميع المسابقات والتي تلقت شباك الفريق خلالها 8 أهداف.

 

ويستعد فلورنتينو بيريز تقديم عرض تصل قيمته إلى 80 مليون جنيه استرليني، لإقناع رومان أبراموفيتش مالك نادي العاصمة الإنجليزية بالموافقة على رحيل كانتي عن ملعب ستامفورد بريدج في منتصف الموسم.

 

ويعد كانتي من أفضل لاعبي خط الوسط الارتكازي في السنوات الأخيرة، ولعب دورًا رائعًا في تتويج فريقيّ ليستر سيتي وتشيلسي بالبريميير ليج في السنوات الثلاثة الماضية، مما جعله يجذب أنظار إدارة ريال مدريد من أجل التحرك للتعاقد معه.

 

المزيد عن: نجولو كانتي رياضة تشيلسي الاخبار الرياضية الأسبان اخبار الرياضة
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