اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ ٢٧ لمهرجان الموسيقى العربية





تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بالمستوى للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 27 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.





ويحضر المؤتمر لفيف من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف الشبكات الإذاعية.



