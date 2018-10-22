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اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ ٢٧ لمهرجان الموسيقى العربية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:56 ص
اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ ٢٧ لمهرجان الموسيقى العربية
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تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بالمستوى  للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 27 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.

ويحضر المؤتمر لفيف من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف الشبكات الإذاعية. 

ومن ابرز الحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الإعلامي امجد مصطفي، الفنان امجد العطافى، الفنان ماجد سرور، الملحن محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم حسن عفيفى، الدكتورة رشا طموم من اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.
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