3 أسباب تدفع بيراميدز لمواصلة التألق رغم الهزيمة من الدراويش

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، هزيمة أمام مضيفه الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضية على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر تلك الهزيمة هي الأولى في عهد الإدارة الجديدة لمالكها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، منذ أن حصل على حقوق النادي في بداية الموسم الحالي.

ويرصد "الفجر الرياضي" 3 عوامل تقود بيراميدز لمواصلة التألق رغم الهزيمة من خلال التقرير الآتي:

1- استمرار دعم ومساندة المستشار تركي آل الشيخ:

يُعد تراجع المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي، عن قرار انسحابه وإعلان النادي للبيع، وتصفية جميع إستثماراته داخل مصر، من أهم المكاسب التي تساعد الفريق خلال المرحلة المقبلة.

عودة آل الشيخ، في قراره ستساهم بشكل كبير في بقاء نجوم الفريق بين صفوفه وعدم الرحيل، مع استمرار دفع الرواتب والمكافآت في موعدها، وهو ما يؤهل الفريق لمواصلة واستمرار التألق للمنافسة على لقبي الدوري والكأس للموسم الجاري.

وكان آل شيخ أعلن نيته في سحب استثماراته وعرض النادي للبيع، عقب مهاجمته من جماهير الأهلي، خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يحسم أمره بالتراجع والاستمرار في منصبه.

2- مواجهة الأهلي:

ينتظر جميع عشاق الكرة المصرية بصفة عامة، المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتعد المباراة هي بطولة خاصة للجهاز الفني ولاعبي بيراميدز، باعتباره اللقاء الأبرز منذ بداية الموسم الحالي، ومحاولة جميع اللاعبين لإثبات قدراتهم أمام المارد الأحمر وتحقيق الفوز وهو ما يساعد على ظهور الفريق بشكل مميز لوجود عامل التحفيز المعنوي.

3- الإنجاز الأول:

يحاول مجلس إدارة بيراميدز اف سي بكل طاقته من أجل تحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي، سواء المنافسة على لقب الدوري أو الكأس لهذا الموسم.

ويعد حافز الإدارة كنوع مساعد للاعبين الراغبة في كتابة أسمائها بحروف من ذهب بتاريخ النادي، كالفوز ببطولة تعتبر هي الأولى منذ نشأته، وهو الحلم الذي يجعل الجميع يعمل لتحقيقه.