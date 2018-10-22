هؤلاء النجمات حضرن احتفالية خيرية خاصة بمستشفى للأطفال





حرصت النجمة العالمية هيدي كلوم على حضور احتفالية خيرية خاصة بمستشفى للأطفال فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.





وظهرت هيدى كلوم البالغة من العمر 45 عامَا بهيئة جذابة وهو ما لفت أنظار قطاع كبير من المعنيين بالأزياء و الموضة.



