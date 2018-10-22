هؤلاء النجمات حضرن احتفالية خيرية خاصة بمستشفى للأطفال
الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:34 ص
حرصت النجمة العالمية هيدي كلوم على حضور احتفالية خيرية خاصة بمستشفى للأطفال فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وظهرت هيدى كلوم البالغة من العمر 45 عامَا بهيئة جذابة وهو ما لفت أنظار قطاع كبير من المعنيين بالأزياء و الموضة.
كما حضرت الاحتفالية النجمة العالمية ألين إيكرمان ذات الـ 40 عام و التي ظهرت بفستان ذو تصميم أنيق باللون الاخضر ، كما حضرت الممثلة والمخرجة ليك بيل و تيري هاتشر وماري هارت .
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