إيكاردي: الفوز بهذه الطريقة القاتلة أمام ميلان يجعل الأمور أكثر متعة

صرح ماورو إيكاردي بأن إنتر ميلان يستحق الفوز على ميلان في الديربي، ولكن القيام بذلك في الدقيقة 93 يجعله أكثر متعة.

وكان إيكاردي قد ارتقى لعرضية ماتياس فيسينو متجهاً ليسددها في مرمى جيانلويجي دوناروما حارس روما.

وقال إيكاردي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "كان يجب الفوز بالديربي، لقد كنا نقولها طوال الأسبوع. كان لدينا فرص وسجلنا هدف تم إلغاؤه، لذلك نحن نستحق الفوز لما قدمناه خلال 90 دقيقة. الفوز بهذه الطريقة في الدقيقة الثالثة والتسعين يجعل ذلك أكثر متعة".

وأضاف: "يجب أن نواصل ذلك، قلت قبل المشاركة مع المنتخب أن إنتر ميلان يجب أن يفوز من أجل كل هؤلاء المشجعين الرائعين في سان سيرو وبالنسبة لنا لأننا يجب أن نتعود على الفوز بثبات ونصنع عادة من الفوز".

واختتم إيكاردي تصريحاته قائلاً: "الأمر متروك لنا للعثور على الانسجام، ثم سنرى في نهاية الموسم مركزنا في الدوري. يجب أن نستمر هكذا ونحافظ على تحقيق الفوز. نحن نعرف إمكانات فريقنا وأننا نستطيع محاربته مع الجميع".