ماركينيوس: لن يستطيع أحد التعاقد مع نيمار
حذر البرازيلي ماركينيوس قلب دفاع باريس سان جيرمان الفرنسي، جميع الأندية الراغبة في الفوز بخدمات مواطنه وزميله بالفريق، نيمار دا سيلفا، وذلك في ظل صعوبة تخلي ناديه عن خدماته بسهولة.
وتعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار في صيف 2017، بكسر تعاقده مع برشلونة ودفع الـ222 قيمة الشرط الجزائي، لكن ربما ندم النجم البرازيلي ورغب في العودة من جديد لناديه السابق.
وخلال تصريحات صحفية، قال ماركينيوس: "أتمنى حظاً طيباً لريال مدريد وبرشلونة في محاولة إخراج نيمار من هنا، لا أعتقد أنه سيكون من السهل على أي منهما النجاح في ذلك".
وواصل: " الناس تعلم جيدا من هو ناصر الخليفي، وكيف يشعر تجاه أفضل لاعبي النادي، لذلك لا أستطيع أن أرى أي سبب مقنع لترك نيمار يغادر".
ولا توجد نية لدى النادي الباريسي في التخلي عن لاعب بقيمة البرازيلي نيمار في الميركاتو الصيفي، رغم التقارير التي أشارت لتواجد قيمة كسر عقد لدى نيمار يتيح له ترك باريس مقابل 220 مليون يورو.