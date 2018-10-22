ماركينيوس: لن يستطيع أحد التعاقد مع نيمار

حذر البرازيلي ماركينيوس قلب دفاع باريس سان جيرمان الفرنسي، جميع الأندية الراغبة في الفوز بخدمات مواطنه وزميله بالفريق، نيمار دا سيلفا، وذلك في ظل صعوبة تخلي ناديه عن خدماته بسهولة.





وتعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار في صيف 2017، بكسر تعاقده مع برشلونة ودفع الـ222 قيمة الشرط الجزائي، لكن ربما ندم النجم البرازيلي ورغب في العودة من جديد لناديه السابق.



